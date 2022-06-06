Seda Doğan'ın ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücü için tutuklama kararı: Şahıs firar etti!

İstanbul Maltepe'de 18 Ocak 2022'de Fil Yokuşu Sokak'taki yaya geçidinde meydana gelen kazada sürücü Nurullah U., Seda Doğan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle 38 yaşındaki kadın metrelerce savruldu. Nurullah U. ise durmadı ve yoluna devam etti.

Çevredekilerin yardımına koştuğu Seda Doğan ambulansla hastaneye götürülerek yoğun bakıma alındı. Bir hafta hastanede yoğun bakımda kalan Seda Doğan yaşamını yitirdi. Nurullah U. kazanın ardından gözaltına alınırken ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Serbest bırakıldı

Nurullah U. mahkemede "Ehliyetim kaza günü yoktu. Gözlüğüm 7 numaradır. O gün hava yağışlı olduğu için aracı almıştım. Ertesi gün ehliyet sınavım vardı. Araç kullanmayı biliyorum ancak çok fazla araç sürmüşlüğüm yoktur" dedi. Bilirkişi raporuna göre 108 kilometre hızla kaza yaptığı belirlenen Nurullah U.'ya mahkemece 4 yıl 6 ay ceza verildi ve serbest bırakıldı.

Başsavcılık itiraz etti

23 Haziran'da tahliyeye itiraz eden başsavcılığın talebi üzerine 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nden 26 Haziran'da tutuklama kararı çıktı.

Sürücü kayıplara karıştı

Öte yandan soL'un aileden edindiği bilgiye göre polis tutuklama kararı çıkan Nurullah U.'yu evinde bulamadı. Nurullah U.'nun firari olduğu ortaya çıktı.