Ticari taksinin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda bisiklet sürerken ticari taksinin çarpması sonucu ağır yaralanan Murat Albayrak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Dün saat 14.00 sıralarında Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda meydana gelen olayda, arkadaşıyla birlikte bisiklet süren Murat Albayrak’a sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen ticari taksi çarptı. Çarpma sonucu ağır yaralanan Albayrak, olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Albayrak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. (İHA)