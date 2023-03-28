TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada altı kişi hayatını kaybetmişti: TIR şoförü tutuklandı

İstanbul'un Silivri TEM Otoyolu'nda meydana gelen ve biri çocuk olmak üzere altı kişinin hayatını kaybettiği kazaya neden olan TIR şoförü Mustafa İ. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA'nın haberine göre; Silivri TEM Otoyolu'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen ve biri çocuk altı kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin ise yaralandığı kaza ile ilgili yapılan çalışmaların ardından kazadan yaralı olarak kurtulan TIR şoförü Mustafa İ. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa İ. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.