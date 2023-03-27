TEM'de kaza: 6 can kaybı var

İstanbul Silivri’de TEM Otoyolu’nun Edirne yönünde çok sayıda aracın karıştığı bir kaza meydana geldi.
DHA'nın haberine bilgiye göre, otoyolda ilerleyen hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine karşı şeride geçip iki otomobile çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.