Telif hakkını alıp 'imam nikahı cüzdanı' sattılar

Resmi nikah sonrası verilen "aile cüzdanı"na benzetilen "imam nikahı cüzdanı"nın online satışa çıkarıldığı ortaya çıktı.

İnternet satış platformu Trendyol'da, "Dini Nikah Akdi Defteri" ismiyle yer alan defterin uzun süredir satışta olduğu öğrenildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescili bulunduğu iddia edilen dini nikah defterinin tanıtım yazısındaki "Her imamın bulundurması gerek" ve "içerisinde 240 nikah kaydı yapılabilen bir de nikah kayıt defteri var" ifadeleri dikkat çekti.

T24'e konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, defterin iddia edildiği gibi Kültür Bakanlığı'ndan tescilli olmadığı, sadece telif haklarının alındığı bilgisini paylaştı.

İçerisinde çocuk bilgileri için de bir bölüm bulunan ve 77 liradan satılan defter, sosyal medyadaki paylaşımlardan sonra ilandan kaldırıldı.