'Kuran kursunda dayak' haberlerine erişim kamu talebiyle engellendi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İsmailağa cemaatine bağlı olduğu iddia edilen Kuran kursunda çocukları darp eden Sedat Ç.'nin haberlerine yönelik erişim engeli kararı aldırdı.

T24'ün aktardığı habere göre Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan başvuruda "çocukların gelecekteki yaşantısını olumsuz yönde etkileyebilecek ve kişilik haklarına zarar verebileceği" gerekçe gösterildi.

Böylece bir çocuğun ailesinin darp şikayetiyle ortaya çıkan haberlere erişim engeli getirdi.

Kararda şu ifadelere yer verildi: "Talepte bulunanın linklerde belirtilen mağdur çocukların kişilik haklarının ihlal edildiği anlaşıldığından, açıklanan gerekçelerle talebin kabulüne karar verilerek aşağıdaki yönde karar tesis edilmiştir"