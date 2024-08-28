Telegram CEO'su Pavel Durov serbest bırakıldı

Fransız savcılar Telegram CEO'su Pavel Durov'u, platformun yasa dışı faaliyetler için kullanıldığı iddiaları üzerine dört gün süren sorgulamanın ardından serbest bırakıldığını açıkladı.

AP'nin haberine göre Fransız savcılar Telegram CEO'su Pavel Durov'un serbest bırakıldığını açıkladı. Paris savcılığından yapılan açıklamada, "Soruşturma hakimi Pavel Durov'un polis gözetimine son verdi ve ilk duruşma ve olası bir iddianame için mahkemeye çıkarılmasını sağlayacak" denildi.

Durov, geçen ay açılan ve 12 suç ihlali iddiasını içeren adli soruşturma kapsamında Paris dışındaki Le Bourget havaalanında gözaltına alınmıştı.

Fransız vatandaşı olan Durov hakkındaki diğer iddialar arasında, platformunun çocuklara yönelik cinsel istismar malzemesi ve uyuşturucu kaçakçılığı için kullanıldığı, dolandırıcılık ve organize suç işlemlerine yataklık ettiği ve Telegram'ın yasaların gerektirdiği durumlarda soruşturmacılarla bilgi veya belge paylaşmayı reddettiği yer alıyor.