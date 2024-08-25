Telegram'ın kurucusu Durov Paris'te gözaltına alındı

Sosyal medya platformu Telegram'ın CEO'su Pavel Durov, Fransa başkenti Paris'in kuzeyindeki bir havaalanında Fransız polisi tarafından gözaltına alındı.

Fransız medyası, Durov'un özel jetinin Le Bourget Havaalanı'na inmesinin ardından gözaltına alındığını bildirdi.

Yetkililere göre 39 yaşındaki milyarder hakkında, popüler mesajlaşma uygulamasıyla ilgili suçlardan dolayı tutuklama emri çıkarıldı.

Soruşturmanın moderatör eksikliğiyle ilgili olduğu ve Durov'un Telegram'ın suç amaçlı kullanımını engellemek için adım atmamakla suçlandığı iddia edildi.

Rusya'da doğan Durov, şu an Dubai'de yaşıyor. Durov, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'nın çifte vatandaşlığına sahip.

2018'de Rusya'da yasaklanmıştı

Uygulama, Bay Durov'un kullanıcı verilerini vermeyi reddetmesinin ardından 2018'de Rusya'da yasaklanmıştı. Ancak yasak 2021'de geri alınmıştı.

Telegram; Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok ve Wechat'ten sonra en büyük sosyal medya platformlarından biri olarak sıralanıyor. 2013 yılında Telegram'ı kuran Durov, sattığı VKontakte sosyal medya platformunda muhalif toplulukların kapatılması yönündeki hükümet taleplerine uymayı reddettikten sonra 2014 yılında Rusya'dan ayrılmıştı.

Rus Büyükelçiliği'nden Durov'a erişim talebi

Fransa'daki Rusya Büyükelçiliği, bugün Durov'a erişim talep ettiğini duyurdu.

Büyükelçilik, Facebook'ta yaptığı açıklamada, "P. Durov'un gözaltına alınmasıyla ilgili medya haberlerinin ardından, Fransız yetkililerden derhal gözaltına alınmanın nedenlerini açıklamaları ve Bay Durov'un haklarının korunmasını sağlamaları ve konsolosluk erişimini kolaylaştırmaları istendi. Bugün itibariyle, Fransız yetkililer şu anda bu konuda işbirliği yapmıyor. P. Durov'un avukatıyla iletişim halindeyiz" denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, 2018'de Rusya'nın Telegram'ın ülkedeki çalışmalarına "engel koyma" kararını eleştiren Batılı insan hakları örgütlerinin Durov'un tutuklanması konusunda "sessiz kalıp kalmayacaklarını" soran bir gönderi paylaştı. Birkaç Rus yetkili de, milyarderin gözaltına alınmasını kınadı.

Moderasyon ve kendi sosyal medya sitesinde barındırılan materyaller nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalan X sahibi Elon Musk da, yaşananlar hakkında üst üste paylaşımlarda bulundu. Bir gönderiye #freepavel etiketi ekleyen Musk, bir diğerinde de "Avrupa'da 2030 yılındayız ve bir meme'i beğendiğiniz için idam ediliyorsunuz" yazdı.

Telegram'ın, eleştirmenlerin yanlış bilginin viral olarak yayılmasını ve kullanıcıların komplocu, neo-Nazi, pedofili veya terörle ilgili içerik paylaşmasını kolaylaştırdığını savunduğu 200 bin üyeye kadar gruplara izin verdiği iddia ediliyor.