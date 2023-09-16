TELE1’le dayanışma gecesi: Merdan Yanardağ'dan mektup

BirGün, Cumhuriyet ve Evrensel gazetelerinin oluşturduğu dayanışma platformu TELE1 ile dayanışma gecesi düzenliyor.

Tutuklanan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın mesajını oğlu Alp Yanardağ okudu. Tutuklu olduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi’nden dayanışma gecesine mesaj gönderen Merdan Yanardağ, şunları söyledi:

“O sözler ki acıdır,

Mapusane avlularında

Demirli kırbaçlar gibi şaklar.

O sözler ki sırasında

Çiçek açmış bir nar ağacıdır

Dağ ufkuna vuran deniz aydınlığı…

O sözler ki,

İmgelem sonsuzluğunun

Ateşten gülüdürler,

Kelebek çarpıntılarıyla doğarlar ölürler.

O sözler ki, kalbimizin üstünde

Dolu bir tabanca gibi

Ölüp ölesiye taşırız.

O sözler ki, bir kere çıkmıştır ağzımızdan,

Uğrunda asılırız…

Sizi Silivri hapishanesinden, Can Atalay, Osman Kavala, Barış Pehlivan ve diğer dostlarımızın da tutsak edildiği rejimin zindanından, birlikte olamamanın hüznü, ruhumun bütün heyecanı ve kalbimin olanca sıcaklığı ile selamlıyorum. Sevgiyle kalın.”