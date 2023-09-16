Patron adım atmadı, Trelleborg işçileri üretimi durdurarak fabrikaya kapandı

Gebze Plastikçiler Sanayi Bölgesi’nde faaliyette yürüten Trelleborg fabrikasında örgütlü Petrol-İş ile patron arasında devam TİS görüşmelerinde, patronun tavrı nedeniyle işçiler iş bıraktı.

Fabrika içerisinde yapılan toplantının ardından “Açlıktan ölmeyiz biz bu yoldan dönmeyiz”, “Direne direne kazanacağız” ve “İşçiler açken patronlara huzur yok” sloganları atarak yürüyen işçiler, talepleri karşılanana kadar fabrika içinde bekleyecek.

'Patronun ciddiyetsiz tavırları nedeniyle iş durdurduk'

Patronların Ensesindeyiz’e konuşan işçiler gelinen süreci, “TİS görüşmeleri Temmuz itibariyle başlamıştı. Üç toplantı gerçekleştirdik ve idari maddeler büyük oranda geçti. Bu Perşembe yapılan dördüncü toplantıda genel müdürün samimi olmayan yaklaşımları ve ciddiyetsiz tavırları nedeniyle iş durdurmaya karar verdik” sözleriyle anlattı.

'Ciddi adımlar atılana kadar devam edeceğiz'

İşçiler ayrıca, “Genel müdürün, bağlı olduğu yöneticinin Amerika’da olmasını ve saat farkını bahane ederek ciddi adımlar atmaması bizi bu sürece sürükledi. Şu an iş yerinde beklemedeyiz. Patron ciddi adımlar atana dek mücadelemize devam edeceğiz” diyerek kararlılıklarını dile getirdiler.