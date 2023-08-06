TELE1’in ekranı karartıldı: 'Sakın umudunuzu yitirmeyin'

RTÜK, Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen sözleri nedeniyle TELE1 6 Haziran’da yedi gün yayın, beş kez de program durdurma ile iki kez önceki ay reklam gelirlerinin yüzde 5’i oranında idari para cezası vermişti.

TELE1 karatılmadan hemen önce Fikir Kulübü programına konuk olan Hakan Aygün, "Gönlünüzü rahat tutun bir kapı kapanır bir kapı açılır ama 12 Ağustos saat 24.00’te buradan yine TELE1 sizlerle olacak sakın umudunuzu yitirmeyin” dedi.

Ardından TELE1 ekranı, kendi açıklamalarının ardından RTÜK kararı verilerek karartıldı.

TELE1'in kararmadan önceki açıklaması ise şöyle:

"Gerçekleri savunduğu, cesur yayıncılık yaptığı için siyasi iktidarın hedef aldığı TELE1 Televizyonu’na iktidarın sopası haline gelen RTÜK tarafından basın tarihine kara bir leke olarak geçecek 7 günlük ekran karartması cezası verildi.

Biz biliyoruz ki yoksulluğu, yolsuzluğu, israfı, doğanın yok edilmesini, adam kayırmayı, liyakatsizliği, tarikat ve cemaatlerin devleti nasıl ele geçirdiğini, çocuklarımızın nasıl bir tehdit altında olduğunu, emeğiyle geçinenler sefalet ücretlerine mahkum edilirken, yandaş işadamlarına milyar dolarlık ihaleler akıtıldığını haber yapmasak ceza da almazdık.

Ancak gazetecinin ilk görevi gerçeğe ve toplumun bilgiye erişim hakkına uymaktır.

Basın ve yayın özgürlüğü en temel insan haklarından biridir.

Ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda özgür ve bağımsız gazetecilik yapmanın ağır bedelleri olduğunu biliyoruz. Bu bedeli göze alarak yola çıkan Tele1 genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ haksız ve hukuksuz biçimde tutuklandı. Tele1 ekranını 7 gün kapatanların nihai amacı iktidarın eleştirilemediği tamamen yandaş bir medya düzeni kurmaktır.

Milyonlarca liralık para cezalarına, her fırsatta program durdurma, yetmeyince ekran karartmalara rağmen, baskılara göğüs geren, gerçeklerin peşinde koşmaktan vazgeçmeyen, bağımsız yayıncılık ilkelerini inatla savunan TELE1 televizyonu, hiç kuşkunuz olmasın bundan sonra da; rantçıların, talancıların, vurguncuların kabusu olmaya devam edecek, hukuksuzluklara karşı direnişiyle, basın tarihinde onurlu gazeteciliğin seçkin bir örneği olarak yoluna devam edecektir.

Cumhuriyet’in 100. Yılında Türkiye’yi karanlık bir geleceğe sürüklemek isteyenlere karşı, çağının çağdaşı olacak bir Türkiye mücadelemiz tüm engellemelere rağmen kesintisiz sürecektir.

Tele1 türkiyenin yolunu aydınlatmaya elbette devam edecek.."