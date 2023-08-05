Adalet Bakanı'na 'Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ' sorusu

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 15 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe giren infaz düzenlemesi kapsamında, kaç kişinin cezaevine geri döneceğine ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle TBMM Genel Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.

Çakırözer konuya ilişkin yazılı açıklamasında, 15 Temmuz’da yürürlüğe giren torba yasada yer alan infaz düzenlemesi ile cinayet, tecavüz, hırsızlık, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan hüküm giyen binlerce mahkum serbest kalırken, gazeteciler, hak savunucuları ve siyasetçilerin de aralarında olduğu siyasi tutukluların cezaevinde tutulacak olmasının büyük bir adaletsizlik ve insan hakları ihlali olduğunu belirtti.

‘Failler dışarıya çıkarılıyor, gazeteciler içeriye giriyor’

Yapılan düzenlemenin 2020 yılında Covid-19 nedeniyle çıkarılan yasal düzenlemenin devamı niteliğinde olduğunu belirten Çakırözer’in açıklamasının devamı şöyle:

“Türkiye’nin yetiştirdiği en iyi mimarlar, şehir plancıları ve aydınlarımız Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay, Mine Özerden, Çiğdem Mater, gazeteci Merdan Yanardağ cezaevinde kalacak. Hatta ve hatta dışarıdaki gazeteci Barış Pehlivan aynı düzenleme ile cezaevine girecek. Ama bir yandan da hırsızlar, katiller tecavüzcüler torbacılar dışarı çıkacak. Böyle bir adaletsizlik hangi vicdana sığar? AKP ve MHP ortakları yerel seçimlere doğru gazetecileri susturmakta ısrar ederken, bir taraftan da kadınların, çocukların hepimizin hayatını tehlikeye atıyor.

Adalet Bakanı bu düzenleme ile kaç kişinin cezaevine geri döneceğini açıklıyor ama kaç katilin, hırsızın, tecavüzcünün, uyuşturucu baronunun cezasının bitimine yıllar kala salıverildiğini açıklamıyor! Keza düşüncesi nedeniyle yıllardır tutsak edilen kaç siyasi suçlunun zindanda kalmaya devam edeceğini de gizliyor. Sorularımıza yanıt versin ki bu iktidarın bu örtülü affı sayesinde kaç hırsız, kaç tecavüzcü, kaç uyuşturucu baronu, kaç katil serbest kalmış cümle alem öğrensin.”

‘Bu düzenlemeden yararlandırılmayan gazeteci, avukat gibi düşünce suçlularının sayısı nedir?’

Çakırözer, Tunç’a şu soruları yöneltti: