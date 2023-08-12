TELE1'e uygulanan yayın durdurma bitiyor: 'Türkiye daha demokratik ve adil bir ülke mi oldu?'

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, kanala kesilen RTÜK cezasına tepki göstererek, "TELE1 ekranını 7 gün karanlığınıza boyadığınız için Türkiye daha demokratik ve adil bir ülke mi oldu? Gerçeği örtemeyecek, halkın sesini kesemeyeceksiniz" dedi.

RTÜK, Yanardağ’ın tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen sözleri nedeniyle TELE1'e; 6 Haziran’da yedi gün yayın, beş kez program durdurma ve iki kez de önceki ay reklam gelirlerinin yüzde 5’i oranında idari para cezası vermişti.

TELE1’e uygulanan ekran karartmanın bitmesine saatler kala sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Yanardağ, şu ifadeleri kullandı:

“TELE1 ekranını 7 gün karanlığınıza boyadığınız için Türkiye daha demokratik ve adil bir ülke mi oldu? Beni tutukladığınız için gerçeğin de kararacağını mı sanıyorsunuz? Susmayacak, hukuksuzluklara boyun eğmeyeceğiz. Bütün cumhuriyetçileri, yurtseverleri, eşitlikten ve özgürlükten yana bütün toplumcuları, TELE1’e destek vermeye ve dayanışmayı büyütmeye çağırıyorum. Bu karanlığı hep birlikte dağıtacağız. TELE1 bugün yeniden yayında... Gerçeği örtemeyecek, halkın sesini kesemeyeceksiniz.”