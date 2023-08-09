RTÜK'ten KRT ve TELE1'e program durdurma ve para cezası

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) TELE1 ve KRT'ye ceza verdi. KRT'de yayınlanan 'Haftanın Panoraması'na 3 kez durdurma ve yüzde 3 para cezası verildi. Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklu olduğu TELE 1'de ekrana gelen 'Forum Hafta Sonu' programına da 3 kez durdurma ve kanala yüzde 3 para cezası verildi.

RTÜK üyesi Taşcı, kurumun verdiği cezaları şöyle duyurdu:

"RTÜK, Haftanın Panoraması adlı programda “devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne aykırı” yayın gerekçesiyle KRT’ye; Forum Hafta Sonu programında “milli ve manevi değerlere” aykırı değerlendirme savıyla da Tele 1’e %3 para 3 kez de program durdurma cezası verdi."

RTÜK, TELE 1'in ekranını kararttı

RTÜK, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen sözleri nedeniyle 6 Haziran’da yedi gün yayın, beş kez de program durdurma ile iki kez önceki ay reklam gelirlerinin yüzde 5’i oranında idari para cezası vermişti.

RTÜK yürütmeyi durdurma kararı için Ankara 4. İdare Mahkemesi’ne itiraz etti. Mahkeme itirazı kabul ederek daha önce verdiği yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Bu karar TELE1’e tebliğ edildi. Tebliğin ardından TELE1’in ekranları karardı.