TELE1 yedi günlük karartmanın ardından yeniden yayına başladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) verdiği ceza ile 6 Ağustos gecesinden itibaren yedi günlüğüne karartılan TELE1, yasağın bu gece yarısı sona ermesi ile yeniden yayına başladı.

Yasağın son bulmasının ardından Ana Haber bülteniyle canlı yayına başlayan Evren Özalkuş, "Saatlerimiz gece yarısını 10 saniye geçiyor. Kendimizi garantiye alalım dedik. Sonra 1 saniye, 10 saniye kada girdiniz diye tepemize inilebilir sonuçta" dedi.

RTÜK, Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen sözleri nedeniyle TELE1'e; 6 Haziran’da yedi gün yayın, beş kez program durdurma ve iki kez de önceki ay reklam gelirlerinin yüzde 5’i oranında idari para cezası vermişti.