Tekstil patronları asgari ücretteki artıştan rahatsız: Bir kez daha işsizlikle tehdit ettiler

Sömürünün en yoğun yaşandığı sektörlerin başında gelen tekstil ve giyimde işçi kıyımına hazırlık başladı. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya asgari ücretle birlikte artan işçilik maliyetleri gerekçesiyle kitlesel işten çıkarmalar yapabileceklerine işaret etti.

Geçtiğimiz yıl doların 23 lira olması gerektiğini savunan Kaya, bugün 26 lirayı aşan dolar kuruna rağmen faturayı yine işçiye kesti. Ekonomim'e konuşan Kaya “Asgari ücretin neti 483 dolar, brütü ise 667 dolar... Ama yemek ve servis ücretinin bir çalışan için ortalama aylık 100 dolar olduğunu düşünürsek maliyet 767 dolara çıkıyor. Çocuklu kadın çalışanlar için yaptığımız kreş yardımı da hesaba katıldığında bu rakam 800 doları buluyor'' hesabını yaptı. 'Maliyet' hesabına yemek, servis ve kreş yardımını da dahil eden TGSD Başkanı, bu kalemleri 'dezavantaj' olarak niteledi.

Hindistan, Vietnam ve Kamboçya'daki patronlarla 'rekabet edemediklerini' belirten Kaya, asgari ücretin olması gerekenin üstünde olduğunu savundu. Daha fazla teşvik ve daha düşük ücretler talep eden TGSD Başkanı, ''Koşullar düzelmezse iş yeri kapamaları ve işten çıkarmalar yaşanacak” dedi.

Krizde fırsat gördü: 'Kısa çalışma ödeneği geri dönsün'

Toplu işten çıkarmalara işaret eden Kaya, pandeminin ardından kaldırılan kısa çalışma ödeneği uygulamasının yıl sonuna dek yeniden patronların hizmetine sunulmasını istedi. Pek çok işletmede işçiler, kısa çalışma ödeneği almalarına rağmen tam zamanlı çalıştırılmış, uygulama bazı işyerlerinde ise işçileri cezalandırma, işyerinden uzaklaştırma yöntemi olarak kullanılmıştı. Ayrıca ödenek İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yani işçilerin kendi kaynağından yapılıyordu.

TGSD Başkanı Ramazan Kaya, İzmir merkezli TYH Tekstil Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor. Yani 9 üretim tesisi ve 2 lojistik merkezi bulunan büyük bir tekstil firmasının patronu. Sendikasız ve düşük ücretle işçi çalıştıran bir patron olarak Ramazan Kaya’nın, daha önce de işten çıkarma kararlarını patronlar açısından bir zorunluluk gibi lanse eden açıklamalarıyla sık sık gündem olmuştu.