TKP’den TGSD Başkanı'na yanıt: 'Bu riyâkarlık ve ahlâksızlıkla derdimiz var'

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya’nın tekstil sektöründe 100 binden fazla işçinin işten çıkarılacağını söylemesine dair TKP Merkez Komite Üyesi Selahattin Kural bir açıklama yaptı.

Kaya’nın sözlerinin bugün hepsi ağız birliği yapmışcasına bütün patronlar tarafından söylendiğini belirten Kural, “Ortada büyük bir ahlâksızlık var. Sürekli kâr açıklıyorlar. Şu kadar zenginleştik, bu kadar rekor kırdık, önceki yılın şu ayına göre şu kadar katı kâr elde edilmiş diyorlar. Öte taraftan da işçilik maliyetleri çok yükseldi, zarar ediyoruz o yüzden işçi çıkaracağız diyebiliyorlar. Bu ikiyüzlülük sermaye sınıfının karakter özelliğidir. Bu riyâkarlık ve ahlâksızlıkla bizim derdimiz var” dedi.

TGSD başkanı ve ETF patronu Sanem Dikmen’e değinen Kural, “Ramazan Kaya’nın mevkidaşı TGSD’nin sicili bozuk başkanlarından olan ETF Tekstil patronu Sanem Dikmen’i hatırlayalım. Yüzlerce işçiyi zarar ediyorum bahanesi ile şirketi kapatıyorum diyerek fabrikadaki malları saatı, işçilerin yıllardır birikimi olan alacaklarını gasp etti ve işçileri işsiz bıraktı. Teşvikleri, vergi indirimlerini ceplerine indirdiler, fabrikayı kapatıp yeni yerler açmaya giriştiler. Hepsi daha fazla zenginleşmek için” dedi.

TKP MK Üyesi Selahattin Kural’ın yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Bugün bütün patronlar ağız birliği yapmışcasına aynı nakaratı tekrarlıyor. Kriz var, önümüzü göremiyoruz, zarar ediyoruz, asgari ücret zammını ödeyemeyeceğiz o yüzden işçi çıkaracağız… Aynı TGSD Başkanı Ramazan Kaya’nın bugün söylediği sözler gibi. Konu işçinin hakları, işçilerin gündemi olunca hep mağduru oynuyorlar. Aslında bu oyun onların daha zenginleşmesini sağlıyor. Yapacakları işçi düşmanlığına zemin hazırlıyorlar.

Bugün ülkemizde emekçi halkımız derin bir yoksulluk yaşarken, patronlar krizden yenilenerek, güçlenerek, yeni pazarlara açılarak çıkmak istiyor. Avrupa pazarını ABD pazarını büyüterek güçlendirmeyi düşünüyor. Krizle birlikte işçi haklarına ve işçilik maliyetlerini düşürmek istiyorlar. En son açıklanan istatistikler işçilik maliyetlerinin geçtiğimiz döneme göre düştüğünü gösteriyor. Ancak patronlar artan işçilik maliyetleri diyerek bahane üretiyor. Bugün asgari ücret açlık sınırı seviyelerinde. Her şeye zam yapılıyor. Giyimden, gıdaya, faturalardan, kiraya, elektriğe, doğalgaza sürekli zam yapılıyor. Her şeyi üreten, var eden emekçiler geçinemiyor ancak patronlar kârını arttırmak için yeni teşvikler, hazine yardımları, özel kurlar istemeye devam edebiliyorlar.

Sermaye yayılmak, krizden fırsatçılık yaparak zenginleşmek için her şeyi yapıyor. Ramazan Kaya’nın mevkidaşı TGSD’nin sicili bozuk başkanlarından olan ETF Tekstil patronu Sanem Dikmen’i hatırlayalım. Yüzlerce işçiyi zarar ediyorum bahanesi ile şirketi kapatıyorum diyerek fabrikadaki malları saatı, işçilerin yıllardır birikimi olan alacaklarını gasp etti ve işçileri işsiz bıraktı. Teşvikleri, vergi indirimlerini ceplerine indirdiler, fabrikayı kapatıp yeni yerler açmaya giriştiler. Hepsi daha fazla zenginleşmek için. Aynı, yeni yıl zamlarının yapıldığı bugünlerde patronlar kıdem tazminatı fazla oluşmasın, işçilerin alacakları çok çıkmasın diyerek işten çıkarma tehdidinde bulundukları gibi. Ancak buna karşı birlikte mücadele etmeliyiz.

Kendisi de bir TYH Tekstil patronu ve aynı zamanda TÜSİAD üyesi olan Ramazan Kaya’nın, patronları temsilen yaptığı açıklamada 2022 yılında 22 milyara yakın ihracat rakamı elde ettiklerini ancak hedeflerini tutturamadıkları için işçi çıkaracaklarını söylüyorlar. Ortada büyük bir ahlâksızlık var. Sürekli kâr açıklıyorlar. Şu kadar zenginleştik, bu kadar rekor kırdık, önceki yılın şu ayına göre şu kadar katı kar elde edilmiş diyorlar. Öte taraftan da işçilik maliyetleri çok yükseldi, zarar ediyoruz o yüzden işçi çıkaracağız diyebiliyorlar. Bu ikiyüzlülük sermaye sınıfının karakter özelliğidir. Bu riyâkarlık ve ahlâksızlıkla bizim derdimiz var."