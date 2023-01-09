TKP'den Ankara'daki ulaşım zammına tepki: Mansur Yavaş kimin izinde olduğunu yeniden gösterdi

Ankara'da ulaşıma zam kararı alındı. 6,5 TL olan tam bileti 9,5 TL'ye, 3,5 TL olan öğrenci bileti 4,75 TL'ye, 90 TL'lik aylık sınırsız öğrenci abonmanı ise 140 TL'ye yükseldi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan TKP Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan, Mansur Yavaş başkanlığındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşıma yaptığı zamma tepki gösterdi.

“Ankara’da bugün toplu ulaşıma gelen zamla birlikte tam bilet ücreti 9,5 liraya yükseldi. Bir emekçi iş yerine ulaşmak ve evine dönmek için hiçbir aktarma yapmadan sadece tek bir araç kullandığında dahi günlük ulaşım maliyeti 19 liraya yükselmiş oldu” diyerek sözlerine başlayan Arıkan öğrencilerin artan ulaşım maliyetine dair de şunları söyledi:

“Okumak için zaten çalışmak zorunda kalan öğrenciler için de durum pek farklı değil. Bir öğrencinin, yine eğer şanslıysa ve tek araç kullanarak okuluna gidip gelebiliyorsa günlük ulaşım maliyeti 9,5 liraya çıktı.”

'İktidar ne yapıyorsa aynısını hayata geçiriyor'

Millet İttifakı’nın söz konusu maliyetler olunca faturayı emekçilere kesmekte AKP’li belediyelerden geri kalmadığına dikkat çeken Arıkan sözlerine şöyle devam etti:

“Açlık sınırının altında ücretlerle hayatını geçindirmek zorunda kalan emekçilere sürekli 'her şey güzel olacak' diye vaatlerde bulunan Millet İttifakı’nın belediyesi de sıra 'maliyetlere' gelince ilk olarak emekçilerin cebine göz dikiyor, iktidar ne yapıyorsa aynısını hayata geçiriyor.

İktidar yaptığı tüm zamların ardından 'mecburuz', 'maliyetler' tekerlemesine sarılırken, aynı açıklama bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden de geliyor.

Bu tabloya da, bu benzerliğe de şaşırmıyoruz!

Zaten oldukça pahalı olan ulaşıma yapılan bu büyük zam, ABB’ye göre 'başka çare olmadığı' için yapıldı.

Hayır, başka bir çare var.

AKP iktidarının da CHP-İYİP destekli Mansur Yavaş’ın da açıklamalarına karnımız tok.

Emekçiler barınma, ısınma, ulaşım gibi en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale gelirken 'başka çaremiz”'yok diyerek zamları savunanlara hatırlatıyoruz, bizim de bu yağma düzenine son vermekten başka çaremiz yok.

Bir araya geleceğiz, bu düzeni değiştireceğiz!”