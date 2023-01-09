Ankara'da ulaşıma zam kararı alındı.
6.5 TL olan tam bileti 9.5 TL'ye, 3.5 TL olan öğrenci bileti 4.75 TL'ye, 90 TL'lik aylık sınırsız öğrenci abonmanı ise 140 TL'ye yükseldi.
Zamlı tarifenin 15 Ocak’tan itibaren uygulanacağı belirtildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ankara'da ulaşıma zam kararı!
6.5 TL olan tam bileti 9.5 TL'ye, 3.5 TL olan öğrenci bileti 4.75 TL'ye, 90 TL'lik aylık sınırsız öğrenci abonmanı ise 140 TL'ye yükseldi.
Haber Merkezi
Ankara'da ulaşıma zam kararı alındı.
6.5 TL olan tam bileti 9.5 TL'ye, 3.5 TL olan öğrenci bileti 4.75 TL'ye, 90 TL'lik aylık sınırsız öğrenci abonmanı ise 140 TL'ye yükseldi.
Zamlı tarifenin 15 Ocak’tan itibaren uygulanacağı belirtildi.