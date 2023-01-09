Ankara'da ulaşıma zam kararı!

6.5 TL olan tam bileti 9.5 TL'ye, 3.5 TL olan öğrenci bileti 4.75 TL'ye, 90 TL'lik aylık sınırsız öğrenci abonmanı ise 140 TL'ye yükseldi.

Haber Merkezi

Ankara'da ulaşıma zam kararı alındı.

6.5 TL olan tam bileti 9.5 TL'ye, 3.5 TL olan öğrenci bileti 4.75 TL'ye, 90 TL'lik aylık sınırsız öğrenci abonmanı ise 140 TL'ye yükseldi.

Zamlı tarifenin 15 Ocak’tan itibaren uygulanacağı belirtildi.

Haber

Yılbaşından beri 3 kez zam geldi: En ucuz etin kilosu kaç lira oldu?