Tekstil işçileri kaçan patronun peşini bırakmıyor

Pandemi sürecinde "sadece 2 aylık" denilerek işten çıkarılan Neo Trend Tekstil işçileri hakları için direnişlerine devam ediyor.

İstanbul Bayrampaşa Kocatepe'deki Forum İstanbul önünde eylem yapan işçiler alacaklarını ödemeyip kayıplara karışan patron Kazım Akbulut'a karşı hukuki süreci başlattıklarını, haklarını alana dek eyleme devam edeceklerini duyurmuştu.

İşçiler bu hafta da eylemlerini Forum İstanbul’daki Hummel mağazası önünde gerçekleştirdi.

Aynı gün içinde önce Edirnekapı'da bulunan Uzel makine işçilerinin eylemine katılan Neo Trend işçileri ardından Bayrampaşa’da bulunan Forum İstanbul’a geçtiler.

Eylemin ardından konuşan Neo Trend işçilerinden Çetin Karakuş şunları söyledi:

“Bizler sadece kendi mağduriyetimiz için değil, tüm mağdur emekçiler için eylemlerimizi sürdürüyoruz. Onlarla dayanışıyor ve sözümüzü işçi sınıfı olarak birlikte söyleme fırsatını değerlendiriyoruz. Bizler bu mücadelede birlik olacağımızı, ne olursa olsun yan yana olacağımızı söylüyoruz. Biz bugün Hummel mağazası önünde sadece kendi sorunlarımızı değil aynı zamanda sendikalaşma hakları gasp edilen Yemeksepeti işçilerinin de sorunlarını dile getirdik. Daha öncesinde de Pegasus işçilerinin yanında olmuştuk. Dileğimiz işçi sınıfının ortaklaşa hareket etmesi ve hakkına sahip çıkmasıdır. Bizler mücadelemizde yalnız kalmak istemiyoruz. Biz hakkını arayan işçilere destek veren diğer emekçileri, dernekleri, partileri de yanımızda görmek istiyoruz. Bizim burada yaptığımız direniş sadece kendimiz için değil. Biz burada Türkiye’deki tüm işçi sınıfının sesi oluyoruz."