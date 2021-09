Neo Trend işçileri haklarını ödemeden kayıplara karışan patronun peşinde

Pandemi sürecinde "sadece 2 aylık" denilerek işten çıkarılan Neo Trend Tekstil işçileri hakları için direnişlerine devam ediyor.

Bugün İstanbul Bayrampaşa Kocatepe'deki Forum İstanbul önünde eylem yapan işçiler alacaklarını ödemeyip kayıplara karışan patron Kazım Akbulut'a karşı hukuki süreci başlattıklarını, haklarını alana dek her hafta başka bir AVM'nin önünde eylem yapacaklarını duyurdu.

Eyleme katılan Bilal adlı Neo Trend işçisi "Biz Güngören sanayi sitesinde çalışıyorduk. Avrupa'nın en büyük şirketi Next firması ile anlaştık. Kazım Akbulut isimli patronumuz bu firma ile anlaştığımız gün toplantı yaptı. 'Hep beraber kazanacağız' dedi. Tam 2 sene gece gündüz çalıştık şirketi büyüttük. Ama pandemi sürecinde bizi sadece '2 aylık' diyerek işten çıkardılar. '2 ay sonra herkes iş başı yapacak siz çocuklarıma bir şey olmayacak' dedi. 2 ay 14 ay oldu" dedi.

'1 Temmuz'da gelen mesajla şok olduk'

İşçi Bilal "Sonrasında biz duyduk ki şirket boşaltılıyor. Şirkete gittiğimizde her şeyin satıldığını gördük. Kazım Akbulut'un akrabaları bizlere 'Kazım Akbulut artık bu işi yapmayacak, bir fon oluşturacak, bu fondan sizin paralarınız ödenecek' dediler. 1 Temmuz'da gelen mesajla şok olduk. Mesajda 'iş akdiniz fes edilmiştir' diyordu. Kazım Akbulut'u aradığımız zaman ise 'beni aramayın, ben artık emekliyim, iflas ettim param yok' diyordu. Şirket iflas beyan ediyor ancak devlet şirket kâr ediyor olduğu için iflası kabul etmiyor. Biz de 86 gündür direnişimizi sürdürüyoruz. Kazdağları'ndaki yazlığına gittik, onu orada teşhir ettik, hırsız olduğunu yüzüne vurduk. Kendisinin avukatı da bizden yana, avukatı da 'meğerse iflas sözleri doğru değilmiş' dedi. Hukuki süreci başlatıyoruz. Hakkımızı alana kadar her hafta başka bir AVM'nin onünde olacağız. Bahçeşehir'de 3 katlı villası var her Pazar oradayız protesto ediyoruz" diye belirtti.