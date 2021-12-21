Tekstil işçileri Gazi Semt Evi'nde buluşacak

Türkiye’de en yoğun hak gasplarının ve emek sömürüsünün yaşandığı sektörlerden biri olan tekstilde çalışan işçiler sağlıksız ve güvencesiz şartlarda çalışıyor. İşçiler, bir yandan hayat pahalılığına karşı ayakta kalmaya çalışırken, diğer yandan patronların fırsatçılıklarıyla uğraşıyor.

Asgari ücret açıklamasının ardından bazı işyerlerinde patronların asgari ücret artışını sebep göstererek işçileri işten çıkartmaya başladığına dair bilgileri gündeme gelmişti. Asgari ücretin üstünde maaş alan işçiler için ise belirsizlik devam ediyor.

Tüm bu tablo da hayat pahalılığı, işsizlik ve güvencesizlik arasında sıkıştırılmaya çalışan işçiler, bu sıkışmayı aşmak, sorunlarını ve çözüm yollarını konuşmak için Patronların Ensesindeyiz Ağı hukukçuları ile birlikte 26 Aralık'ta Pazar nü 16:00’da Gazi Semt Evi'nde bir araya gelecek.