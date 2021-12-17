Patronların Ensesindeyiz: İşten çıkarılmakla tehdit ediliyorsan sessiz kalma, bizi ara!

Patronların Ensesindeyiz (PE) Ağı sosyal medyadan emekçilere çağrı yaptı.

Çağrıda "İşten çıkarılıyor veya çıkarılmakla tehdit ediliyorsan, sigortasız çalışmaya zorlanıyorsan, ücretinin bir kısmı geri alınıyorsa, sessiz kalma, bizi ara!" denildi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



Facebook: https://www.facebook.com/ patronlarinensesindeyiz



Twitter: https://twitter.com/ pensendeyiz



E-posta: [email protected] patronlarinensesindeyiz.org