Tekstil fabrikasında ozon gazı sızıntısı: 3'ü sağlık görevlisi 15 kişi etkilendi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Ulaş Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında dün gece saat 02.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle ozon gazı sızıntısı yaşandı. Gaz sızıntısı nedeniyle çalışanlardan bazıları fenalaştı. Yetkililerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık çalışanları da gazdan etkilendi. Fabrika yetkilerinin eksik bilgi verdiği için sağlık çalışanlarının etkilendiği iddia edildi.

Daha sonra özel kıyafetlerle gelen sağlık ekipleri, meslektaşları ile fabrika çalışanlarını tedavi edilmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi Kimyasal Biyolojik Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) bölümüne kaldırdı. Tedavi altına alınan çalışanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aynı tekstil fabrikasında geçtiğimiz günlerde yine ozon gazı sızıntısı yaşandığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (ANKA)