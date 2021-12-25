Koç Holding'in altın madeninde bir işçi ağır yaralandı

Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Eğricek köyü yakınlarında bulunan Koç Holding'in Demir Export altın madeninde "iş kazası" yaşandı.

Evli ve bir çocuk babası İsa Gökpınar'ın (30) bant tamburuna kolu sıkıştı. İşçiye ilk müdahaleyi arkadaşları yaparken ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi.

Eli makineye sıkışarak kopan işçi ambulansla Kangal Devlet Hastanesi’nde sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gökpınar, Sivas Cumhuriyet Üniversite Hastanesi'ne nakledildi.

Kopan eli yerine dikilemeyen işçi Malatya’ya sevk edildi. Ağır yaralanan işçinin tedavisinin devam ettiği bildirildi. (İHA)