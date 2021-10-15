Tekstil fabrikasında büyük yangın: Fabrika yanarken işçilere malları tahliye ettirdiler

Bursa'nın Kestel ilçesinde tekstil fabrikasında saat 12.30 sularında yangın çıktı. Fabrikadaki yanıcı maddeler sebebiyle yangın hızla büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi ile 112 ekibi gönderildi.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, İHA'nın haberine göre, işçiler ise içerdeki malları tahliye etmeye çalışıyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Aynı ilçede geçtiğimiz günlerde de bir plastik hammadde üretiminin yapıldığı fabrikada yaşanan patlama ve yangında bir işçi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralanmıştı.