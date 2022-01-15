Teksas'ta Sinagog'da rehine krizi

ABD'nin Teksas eyaletinde polis, Cumartesi günü sosyal medyada yaptığı açıklamada, SWAT ekiplerinin Colleyville kasabasındaki bir sinagogun yakınındaki rehine durumuna yanıt verdiğini söyledi.

Sinagogda düzenlenen ve çevrimiçi yayınlanan Şabat ayinini sırasında orada bulunan şahıs ayinin sonlarına doğru içeride bulunanları rehin aldı.

Silahlı şahsın canlı yayının kesilmediğinin farkında olduğu ve polisi bir saldırı girişiminin can kaybına yol açacağı konusunda uyardığı bildirildi.

Yerel basına göre, bir polis sözcüsü henüz herhangi bir can kaybı ya da herhangi bir hasar bildirilmediğini söyledi. Sinagogun hahamı Charlie Cytron-Walker'ın da rehineler arasında olduğu bildiriliyor.

Dallas Morning News, polisin şüpheliyle doğrudan temas kurduğunu ve "güvenli bir çözüme ulaşmak için çalıştığını" bildirdi.