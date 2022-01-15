Eskişehir'de 'geçinemiyoruz' demek yasaklandı: 'Halkta kin ve nefret duygusu uyandırabilir'

Eskişehir Halkevi, son dönemlerde alım gücünün düşmesi ile birlikte yaşanan geçim sıkıntılarına dikkat çekmek için binasının dış cephesine "Geçinemiyoruz. Zamlar geri alınsın" yazılı bir pankart astı.

Sendika.org’da yer alan habere göre, pankartın asılmasının ardından polis, Eskişehir Halkevi’ne gelerek Valilik’ten izin alınmadığını belirtip pankartın indirilmesini isteyerek tutanak tuttu. Tutulan tutanakta pankartın “halkta kin ve nefret duygusu uyandırabileceği, devletin kurum ve organlanı zan altında bırakabileceği ve farklı görüşten grupları karşı karşıya getirebileceği” gerekçesiyle asılı durmasına izin verilmeyeceği ibareleri yer aldı.

Konu ile ilgili Halkevleri tarafından yapılan açıklamada, “Eskişehir Valiliği bu pankartı sakıncalı bulmuş! Biz söyleyelim sakıncalı olanın ne olduğunu; Sakıncalı olan yoksulluktur, sakıncalı olan işsizliktir, sakıncalı olan hayat pahalılığıdır, sakıncalı olan Saray iktidarıdır! Geçinemiyoruz, harekete geçiyoruz!” denildi.