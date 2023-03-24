Tekirdağ'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Tamer Talipoğlu'nun kullandığı 37 KL 787 plakalı otomobil, Çobançeşme Mahallesi'nde karşı yönden gelen Ö.G. idaresindeki 59 S 9510 plakalı işçi servisi minibüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, Talipoğlu ile aynı araçta bulunan 2 yabancı uyruklu ve minibüsteki 1 yolcu yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Talipoğlu müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Talipoğlu'nun otomobil seyir halindeyken fenalaştığı ve ardından kazanın gerçekleştiği iddia edildi. (AA)