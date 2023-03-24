Sultan Abdülhamid Han Hastanesi'ndeki yangında bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği, Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Blokunda dün gece çıkan yangında, ağır durumda olan bir yoğun bakım hastasının vefat ettiğini bildirdi.

Açıklamada, saat 02.50 sıralarında İstanbul Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Blokunda bilinmeyen bir nedenle ani bir yangın çıktığı belirtildi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"İlk etapta Yoğun Bakım Servisi'nde bulunan kritik durumdaki 15 hastamız olmak üzere, diğer servislerde tedavi gören toplam 109 hastamız tedbir amacıyla civardaki hastanelere nakledilmiştir. Bu esnada ağır durumda olan bir yoğun bakım hastamız maalesef vefat etmiştir.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 4'ü sağlık, 6'sı itfaiye görevlisi olmak üzere 10 personel tedavi ve gözetim altına alınmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz."