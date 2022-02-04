Tekirdağ'da okulun A4 kağıtlarını satan müdür açığa alındı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde kayıt döneminde velilerden bağış olarak alınan A4 kağıtlarını para karşılığı bir kırtasiyeye sattığı iddia edilen okul müdürü açığa alındı.

İHA'nın haberine göre olay, Kapaklı ilçesinde eğitim veren Kapaklı Belediye Ortaokulu’nda meydana geldi. Yurttaşların ihbarı üzerine güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı.

Kamera görüntülerinde okula ait kağıtların araçlara yüklendiğinin görülmesi üzerine, okul müdürü Y.T. ve diğer şahısların ifadelerine başvuruldu. İncelemenin ardından okul müdürü Y.T. ve diğer zanlılar adliyeye sevk edildi.

Adli kontrol şartıyla salıverilen okul müdürü Y.T.’nin soruşturma tamamlanana kadar açığa alındığı öğrenildi.

Okul müdürünün kayıt döneminde velilerden bağış olarak alınan A4 kağıtlarını para karşılığı bir kırtasiyeye sattığı iddia edildi.