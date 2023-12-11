Tekirdağ'da kreşte çocuklara şiddet uygulayan 2 öğretmene hapis istemi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bir kreşte çocuklara şiddet uyguladığı iddia edilen 2 öğretmen hakkında hapis cezası istendi.

Olay, temmuz ayında Kapaklı'da, ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde meydana geldi. Anne E.E., evde kızı D.E.'nin oynadığı bebeğini ellerini kurdele ile arkadan bağlayıp uyutması üzerine şüphelendi. Annesinin bunu neden yaptığını sorduğu D.E., kreşte uyumayan çocukları öğretmenlerinin bağlayarak uyuttuğunu söyledi. Bunun üzerine E.E., bağlayan öğretmenlerin isimlerini kızından öğrendi ve diğer velilerle irtibata geçti. E.E., 250 öğrencisi bulunan kreş yönetimi ile görüşmek istedi. Olumlu talep alamayan veliler, bu yılın haziran, temmuz ve ağustos ayına ait güvenlik kamerası görüntülerinin kayıtlarının incelenmesini istedi. Bu talebi de kabul etmeyen kreş yönetimi, 7 çocuğun kreşle ilişkisini kesip, ailelerine durumu mail ile bildirdi.

Velilerin suç duyurusunda bulunması üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili inceleme başlattı. Savcılık kamera kayıtlarına el koyarak, incelemeye aldı.

Hapis cezası talep edildi

Görüntülerin incelenmesinin ardından 7 veli ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Tekirdağ İl Müdürlüğü kreşin grup sorumlusu öğretmen Selin M. ve Burçin Y. ile kreş idarecileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, kreş öğretmenleri Selin M. hakkında, 9 çocuk için 'Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan çocuğa karşı kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuz kötüye kullanmak suretiyle silahla kasten basit yaralama, 'Zincirleme kötü muamele' suçlarından her bir çocuk için 1'er yıl olmak üzere toplam 9 yıl hapis, Burçin Y. hakkında da 2 çocuğa yönelik, 'Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan çocuğa karşı kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuz kötüye kullanmak suretiyle kasten basit yaralama' suçundan toplam 2 yıl hapis cezası istendi. Kurumun müdürü Eser Y. ile yardımcısı Tayfun K., hakkında da 'kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' suçlarından 6 aydan 2 yıl kadar hapis cezası talep edildi.

Duruşma ertelendi

Sanıkların yargılanmalarına Çerkezköy 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya tutuksuz yargılanan öğretmen sanıklar Selin M. ve Burçin Y., katılmazken, merkezin müdür yardımcısı Tayfun K. savunmasını yaptı.

Duruşma, sanık öğretmenler, Selin M., ile Burçin Y.'nin savunmalarının alınması ve eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.