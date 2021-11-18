Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan 1 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde özel şirket tarafından elektrik direklerinin yenilenmesi çalışması sırasında kopan teller işçilerin üzerine düştü. Bir işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi ağır yaralandı.

Haber Merkezi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde elektrik direklerinin yenilenmesi çalışması sırasında elektrik akımına kapılan 1 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi yaralandı. 

Malkara ilçesine bağlı Yörük Mahallesi'nde özel bir şirket tarafından elektrik direklerinin yenilenmesi sırasında kopan teller 3 işçinin üzerine düştü.

Elektrik akımına kapılan işçilerden C.Y. (41) olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Ş.C. (38) ve M.C.D. (26) olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Hastane bahçesinde temizlik yapan işçi aracın altında kalarak yaşamını yitirdi