Hastane bahçesinde temizlik yapan işçi aracın altında kalarak yaşamını yitirdi

Iğdır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 14 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan Aysel Akdeniz hastane bahçesinde temizlik yaptığı sırada, hastane bahçesinden çıkmak için geri giden kargo aracının altında kalarak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre bugün saat 15.00 civarında hastane bahçesinden geri geri giderek çıkmaya çalışan bir kargo firmasına ait 34 HU 0695 plakalı aracın sürücüsü, o sırada bahçede temizlik yapan Aysel Akdeniz'e çarptı. Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan 57 yaşındaki Aysel Akdeniz, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akdeniz burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra araç sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (ANKA)