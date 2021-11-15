Ekim ayında 2'si çocuk en az 165 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin İş Cinayeti Raporu’na göre; Ekim ayında en az 165 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 2 çocuk da tarım işkolunda çalışırken yaşamını yitirdi.

İSİG Meclisi, Ekim ayına ilişkin İş Cinayeti Raporu’nu yayımladı.

Rapora göre; ekim ayında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren 165 kişinin 145’i işçi ve memur, 20’si çiftçi ve esnaf. Ölenlerin 16’sı kadın işçi ve 149’u erkek. 5 göçmen işçi de iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Bu işçilerin 3’ü Suriyeli, 1’i Afganistanlı ve 1’i Gürcistanlı.

Ekim ayında 2 çocuk da çalışırken yaşamını yitirdi. Çocuk işçilerin tarım işkolunda çalıştığı açıklandı.

Raporda, iş cinayetinde yaşamını yitiren işçilere ilişkin verilen bilgiler şöyle:

Ölenlerin 9'u sendikalı işçi

“Tarım işkolunda 17 işçi ve 5 çiftçi hayatını kaybetti. Ölümlerin dörtte biri sanayi işkollarında. Covid-19 nedenli ölümler, en çok sağlık ve eğitim/büro işkollarında meydana geldi. Ekim ayında iş cinayetlerinde ölenlerin 9’u (yüzde 5,45) sendikalı işçi. Sendikalı işçiler gıda, kimya, eğitim, büro, metal, sağlık ve güvenlik işkollarında çalışıyordu.

Covid-19 başta geliyor

En fazla ölüm nedenleri Covid-19, ezilme/göçük, trafik/servis kazası, yüksekten düşme, zehirlenme/boğulma, kalp krizi, şiddet, patlama/yanma, intihar, elektrik çarpması ve kesilme/kopma. Covid-19 nedeniyle 15 ölüm sağlık, 14 ölüm büro/eğitim, 3 ölüm güvenlik iş kolunda oldu. İnşaatlardaki iş cinayetlerinin yarısı yüksekten düşme nedenli.

En çok ölüm İstanbul'da

15 ölüm İstanbul’da; 8 ölüm Kocaeli’de; 7 ölüm Antalya’da; 6’şar ölüm Ankara, Bursa, Samsun ve Zonguldak’ta; 5’er ölüm İzmir, Konya, Rize, Sakarya, Şanlıurfa ve Uşak’ta; 4’er ölüm Çorum ve Eskişehir’de, 3’er ölüm Adana, Batman, Erzurum, Hakkari, Kayseri, Kütahya, Mersin, Tekirdağ ve Trabzon’da meydana geldi."