Ataması yapılmayan öğretmen iş cinayetinde yaşamını yitirdi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde ataması yapılmayan 23 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun, mezarlıkta elektrik trafosu boyarken yaşamını yitirdi.

Fedai Altun, Twitter hesabından en son 8 Ekim tarihinde inşaata çalışırken “Alın size 83 puanın mükafatı (beden eğitimi)” paylaşımında bulunmuştu.

Altun şubat ayında yaptığı bir başka paylaşımında “#Kaybeden60binolmayacak Beden eğitimi mezunuyum 80.55 puan aldım sizin yüzünüzden atanamıyorum. Aile baskısı yüzünden ağır şartlarda çalışmak zorundayım bunun vebalini acaba kim ödeyecek. Ben hakkımı size helal etmiyorum” ifadelerini kullanmıştı.