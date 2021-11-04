Tekirdağ'da iş cinayeti

Tekirdağ Çerkezköy’de Indomie Adkoturk fabrikasında 31 yaşındaki Hayri Burak Gül isimli işçi alınmayan önlemler nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bölge Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Gül’ün çalışma esnasında kalp krizi geçirdiği ve iş yerinde gerekli sağlık önlemleri alınmadığı için ilk müdahalenin yapılamadığı öğrenildi.

Hazır makarna üreticisi Adkoturk'ün işçileri, patronun toplu sözleşme masasına gelmemesi üzerine geçtiğimiz Ağustos'ta greve çıkmıştı. Patronun grevi kırmak için yalan, çarpıtma, baskı ve tehditlerle işçilerin greve çıkmasını önlemeye çalıştığı biliniyordu.