Tekirdağ'da balıkçı teknesinden denize düşen tayfa aranıyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında balıkçı teknesinden denize düşen 27 yaşındaki tayfa Recep Çakır kayboldu. Çakır'ı bulmak için deniz ve havadan arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Şarköy'den avlanmak üzere Marmara Denizi'ne Yılmazlar-5 isimli açılan balıkçı teknesinde tayfa olarak çalışan Recep Çakır, iddiaya göre, gece saat 00.30 sıralarında denize düştü.

DHA'nın haberine göre Şarköy'ün Terzi Mahallesi'nin 2 mil açıklarında meydana gelen olayı, tekne kaptanının bildirmesi üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik Komutanlığı botu, 1 polis botu, 3 balıkçı teknesi, dalgıç ekipleri sevk edilip, helikopter ve dronla da havadan arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Henüz izine rastlanmayan Çakır'ı bulmak için ekiplerin çalışması sürüyor.