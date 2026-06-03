Tekirdağ’da 3 aydır ücretleri ödenmeyen madenciler patronun kapısına dayandı: Polisten madenciye tokat!

Tekirdağ’da üç aydır ödenmeyen ücretleri için direnişe geçen maden işçileri patronun ofisine yürüyüş düzenledi. İşçilerin önü birçok kez polis ve jandarma tarafından kesildi. Müdahale sırasında bir çevik kuvvet polisinin madenciye tokat attığı anlar görüntülendi.

Uzun süredir fazla mesai ücretleri, bayram ikramiyeleri, banka promosyonları yatırılmayan madenciler patronun son 3 aydır ücretlerini ödememesi üzerine harekete geçti.

Bağımsız Maden İş Sendikası’nda örgütlü Özşen Madencilik işçileri bugün direnişlerinin 15. gününde patronun ofisine yürüyüş başlattı.

Tekirdağ Namık Kemal Yaypet Dinlenme Tesisleri'nde bir araya gelen işçiler, firma sahibi Kiremitçiler'in Süleymanpaşa'daki ofisine doğru yürüyüşe geçti.

'Çalmadık, çırpmadık, hakkımızı aradık'

Yürüyüş sırasında işçilerin önü çok sayıda kez polis ve jandarma ekipleri tarafından kesildi. Baretlerini yere vurarak tepki gösteren madenciler, "Zafer direnen madencinin olacak", "Direne direne kazanacağız", "Çalmadık, çırpmadık, hakkımızı aradık" sloganları attı.

'Madenciye atılan tekmenin ruhu Kiremitçi'yi koruyan kollukta'

Müdahalelere rağmen yürüyüşlerini sürdüren işçiler, zaman zaman polis ablukasını aşarak ilerlemeye devam etti. İşçilere müdahale sırasında bir çevik kuvvet polisinin madenciye tokat attığı da görüntülendi.

Bağımsız Maden İş'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Soma'da Yusuf Yerkel'in madenciye attığı tekme hatırlatılarak "Madenciye atılan tekmenin ruhu Kiremitçi'yi koruyan kollukta yaşamaya devam ediyor! Bizler 3 aydır maaşlarımızı alamıyoruz. Dilenmiyoruz, hakkımızı bize teslim edin diyoruz. Bu neyin hıncı?" denildi.

'Bizim yaptığımız fazla mesailerle ikinci ocağı açtılar'

Yürüyüş sırasında soL’a konuşan bir işçi bir senelik mesai ücretlerinin, ikramiyelerinin, banka promosyonlarının ve son olarak 3 aydır da maaşlarının yatırılmadığını söyledi.

“Var da vermiyorlar. Çok kömür çıkarsak da vermiyorlar. Gerekçeleri kendi yatırımlarını yapmaları” diyen işçi “Bizim fazla yaptığımız mesailerle ikinci ocağı açtılar” diye belirtti.

“Benim hakkımı niye yiyorsun?” diyerek patrona tepki gösteren madenci “Son 3 aydır da maaşlarımızı alamıyoruz” dedi.

Haklarını istediklerinde işten çıkarılmakla tehdit edildiklerini söyleyen işçi çok sayıda işçinin Kod 49 ile işten çıkarıldığını belirtti.

“Artık insanlar kendi için değil, ailesi için çabalıyor. İntihar etmek isteyen arkadaşlarımız oldu. Çocuğuna mama, bez alamayan arkadaşlarımız oldu” diyen işçi sigortalarının yüzde 80’inin zaten devlet tarafından yatırıldığını, madendeki ekipmanların büyük kısmının devlet desteğiyle alındığını öğrendiklerini anlattı.

“Devlet ben sana bütün desteği veriyorum, sen işlet kazan demiş" diyen işçi "Ama şunu da dememiştir diye umuyorum, işçine de verme dememiştir” diye ekledi.

Şimdiye dek hep özelleştirilen madenlerde çalıştığını söyleyen işçi “Özelleştirmeler sonucunda işçi sınıfını iyice sömürdüler. İşçi sınıfı daha da dibe battı. Bunu mutlaka devlet yetkililerinin bunu görmesi lazım. Özellikle insanların haklarını vermeyen ruhsat sahiplerinin ocaklarının ruhsatını iptal etmesi lazım. İnanıyoruz ki devletimizden bizim yanımızda yer alacaklar” dedi.

'Bir kişinin ailesini zengin etmek için bu kadar insanı sömürmek!'

“Bir kişiyi zenginleştirmek için binlerce insanın sırtına çıkarmaya çalışıyorlar” diyen madenci “bir kişinin ailesini zengin etmek için bu kadar insanı sömürmenin" kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Madenciler patronunun kapısına dayandı: Taleplerimiz net, bundan sonraki durağımız Ankara

Engellemelere ve müdahalelere rağmen yürüyüşlerine devam eden madenciler patron Bekir Kiremitçi'nin ofisinin önüne ulaştı. İşçiler hakları ödenmezse bundan sonraki duraklarının Ankara olacağını duyurdu.

Bağımsız Maden İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda madencilerin talepleri şöyle sıralandı:

"Bekir Kiremitçi’ye ve konkordato komiserliğine sesleniyoruz. Taleplerimiz nettir.

- İşten atılan arkadaşlarımız işe geri alınsın

- Ödenmeyen maaşlar derhal ödensin

- 2025 yılından ödenmeyen mesai ücretleri eksiksiz ödensin

- Emekli olan madencilerin mağduriyeti derhal giderilsin

- Çalışma koşulları işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun hale getirilsin

- İşçilere dönük tehdit, baskı ve yıldırma girişimleri derhal son bulsun

Burdan sonraki durağımız Ankara!"

İtildik, yumruklandık. Sözümü söylemekten bir adım geri atmadık. 3 barikatı aşıp Kiremitçiler Grup önünden tüm Türkiye'ye seslendik.



'Benim parmağım kırıldı yerin altında. O ay paramı vermediler. Onlar zenginlik, ben sefalet içinde yaşıyorum.'#KiremitçiyeHuzurYok pic.twitter.com/6TBrz6DsX6 — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) June 3, 2026

Patronun direnişe yanıtı işten çıkarmak olmuştu, işçilerden 'korkmuyoruz' tepkisi

Bağımsız Maden İş'in aktardığına göre, işçiler 20 Mayıs'ta ücretlerinin ödenmesi talebiyle eylemlere başladı. Sendika, eylemlerin ardından Kiremitçiler Grup'a bağlı Özşen Madencilik'in 21 işçiyi tazminatsız işten çıkardığını belirtti.

Ayrıca işçilere 2 Haziran'da gönderilen mesajlarda, mesaiye dönmemeleri halinde işten çıkarılacaklarının bildirildiği belirtildi.

Bağımsız Maden İş Sendikası yaptığı açıklamada, işverenin işçileri açlık ve işsizlikle tehdit ettiğini belirtilerek "Her gün helalleşerek yeraltına giren madencileri işsizlikle, açlıkla tehdit etmek sizlere hiçbir şey kazandırmayacaktır. Maaşını isteyen, işten kaçınma hakkını kullanan madencileri toplu mesajlarla tehdit ediyorlar. Bu cüreti tanıyoruz, korkmuyoruz. Hakkımızı almadan bir adım geri atmayacağız” denildi.