Tedaviyi reddedip hastane bahçesinde toprağa gömdüler

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Elektrik akımına kapılan Yusran K. (33) yakınları tarafından hastaneye getirildi. Acil servisi getirilen Yusran K.'ya müdahale edilirken, yakınları karşı çıktı. Hastanın vücudunun büyük bölümünün toprağa gömülmesiyle vücuttaki elektrik akımından kurtulacağına inanan yakınları, sağlık personelinin çabalarına rağmen imza karşılığında sorumluluğu üstlenip hastayı bahçeye çıkardı.

DHA'nın haberine göre, sedyeyle dışarıya çıkarılan K., yakınları tarafından hastane bahçesine kazılan toprağa gömülmek istendi. Durumun fark edilmesi üzerine polise ihbarda bulunuldu. Kısa sürede çok sayıda polisin geldiği hastane bahçesinde gerginlik yaşandı. Kaya ailesinin yakınları ile güvenlik güçleri arasındaki arbede cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Kaya ailesi iddiaya göre, akıma kapılan kızın vücudundaki elektriği almak için toprağa gömmek istedi. Güvenlik güçlerinin engellemesinin ardından yakınları, Yusran K. ile hastaneden ayrıldı. Hastane bahçesinde kazılan alan ise daha sonra görevliler tarafından kapatıldı.