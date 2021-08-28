Aşı karşıtı paylaşımlar yapan hekime 5 ay meslekten men

Ankara Dişhekimleri Odası, sosyal medyada aşı karşıtı söylemlerde bulunan bir diş hekimini 5 ay meslekten men etti.
NTV'de yer alan habere göre, Ankara'da görev yapan diş hekimi Mahmut D., sosyal medyada Covid-19 aşısı karşıtı paylaşımlar yapıyordu.
Şikayetler üzerine Ankara Dişhekimleri Odası tarafından soruşturma açılırken, soruşturma sonucunda paylaşımların "hekimlik sorumluluğuyla bağdaşmadığı" belirtildi, "mesleki kimliğin kötüye kullanıldığı" yönünde karar verildi.
Karar sonrası Mahmut D. 5 ay süreyle diş hekimliği yapamayacak.