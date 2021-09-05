Tedaviyi reddeden aşı karşıtı Covid-19 hastası öldü, soruşturma başlatıldı

Atina'da bir savcı, bu hafta 54 yaşındaki bir kadının koronavirüsten ölümüyle ilgili Cuma günü ön soruşturma başlattı.

Yunanistan menşeli Kathimeri'de yer alan habere göre Covid-19 aşılarına karşı olan kadın, doktorlarının oksijen seviyesinin çok düşük olması nedeniyle entübasyonunu tavsiye etmesi üzerine hastanedeyken sosyal medyadan mesajlar yayınladı ve takipçilerini işlemi durdurmaya yardım etmeye çağırdı.

Soruşturma, bireylerin kadının çağrısına kulak verdiğine dair iddiaları takip ederek, entübasyonunu hastaneyle ilgisi olmayan bir kişinin mi engellediğini belirlemeye çalışacak.

Sorumlu bulunan herkes, ölümcül tehlikeye bırakma ve bulaşıcı hastalıkların bulaşmasına ilişkin yasayı ihlal etme suçlamalarıyla karşı karşıya kalabilir.