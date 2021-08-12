Aşı karşıtı hemşire binlerce kişiye tuzlu su enjekte etti

Almanya'nın kuzeyinde bir hemşirenin, binlerce insanı Covid-19 aşısı yapıyorum diye kandırarak aşılamadığı ortaya çıktı.

Reuters'ın bildirdiğine göre, yetkililer, Friesland'daki aşı sahasında çalışan bir Kızılhaç hemşiresinin Mart ve Nisan aylarında bölge sakinlerine aşı yerine başka bir sıvı enjekte ettiğini öğrendi. Friesland ilçe yöneticisi Sven Ambrosy, Facebook'ta yaptığı açıklamada, yaklaşık 8 bin 600 kişiye aşı yerine tuzlu su çözeltisi enjekte edilmiş olabileceğini söyledi.

Ambrosy olay karşısında şoke olduğunu ifade ederken "Friesland bölgesi, etkilenen kişilerin aşılarını en kısa sürede olmalarını sağlamak için mümkün olan her şeyi yapacaktır" dedi.

Tuzlu solüsyon tehlikeli değil, ancak yetkililer bu süre içinde Roffhausen Aşı Merkezinde aşı olan herkesi tekrar aşı olmaya çağırıyor.

Yetkililer Facebook'ta, sahte aşı olmuş olabilecek kişilerle telefon veya e-posta yoluyla iletişime geçtiklerini ve özel bir bilgi telefon hattının da kurulduğunu yazdı.

CNN'in bildirdiğine göre, Aşağı Saksonya'daki sağlık yetkilileri, söz konusu hemşirenin "aşıların hazırlanmasından ve aşı merkezindeki mesai saatlerinde şırıngaların hazırlanmasından sorumlu" olduğu için aşılara erişimi olduğunu söyledi.

Reuters'e göre, herhangi bir tutuklama veya suçlama yapılıp yapılmadığı belli değil. Hemşirenin adı kamuoyuna açıklanmadı ancak söz konusu kişinin, aşı inkârcısı görüşlerini ifade eden sosyal medya paylaşımları olduğu bildirildi.