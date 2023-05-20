Tecavüzden suçlu bulunan Musa Orhan, Farah Zeynep Abdullah’a bir dava daha açtı

Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunmak ve intihara sürüklemekten 10 yıl hapis cezası alan eski uzman çavuş Musa Orhan, oyuncu Farah Zeynep Abdullah'a bir dava daha açtı.

Dava haberini sosyal medya hesabından duyuran Farah Zeynep Abdullah, "Şerefsiz ve göründüğü kadarıyla bir geçim yöntemi olarak adalet sistemini kullanan, daha doğrusu buna izin verilen Musa Orhan şimdi de bana tazminat davası açmış. Aç köpek" ifadelerini kullandı.

Farah Zeynep Abdullah bir sonraki paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi:

"Korkmuyorum, korkmuyoruz yeter vallahi yeter. Adalet yerini bulsa kimse çıldırıp şerefsiz merefsiz yazmayacak, nasılsa cezasını çekecek deriz. Ama serbest serbest geziyorlar bir de dava açıyorlar, üstüne bir kez de tazminat davası açıyorlar."

~ ş e r e f s i z ~ ve göründüğü kadarıyla bir geçim yöntemi olarak adalet sistemini kullanan, daha doğrusu buna izin verilen musa orhan şimdi de bana tazminat davası açmış. aç köpek — fafazey (@fzaofficial) May 19, 2023

Öte yandan Musa Orhan, daha önce de Ezgi Mola, Hazal Kaya ve Melek Mosso'ya da dava açmıştı. Ezgi Mola hakkında ‘hakaret’ suçundan 6 bin 960 lira adli para cezası verilmiş, bu cezaya tepki gösteren Hazal Kaya ve Melek Mosso'nun da 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapsi istenmişti.