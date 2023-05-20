Uzman çavuş, boşanma aşamasındaki eşini kaçırmaya çalıştı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Piyade Uzman Çavuş Ayhan Y., boşanma aşamasındaki eşi E.Y.’yi kaçırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA'nın haberine göre öğle saatlerinde Piyade Uzman Çavuş olarak görev yapan Ayhan Y., boşanma aşamasındaki eşi E.Y.’nin ailesi ile birlikte yaşadığı eve gitti. Ayrılmak istemediğini söyleyen Ayhan Y. ile E.Y.'yi zorladı. Ayhan Y., eşini zorla otomobile bindirerek, kaçırmaya çalıştı. Bu sırada E.Y.’nin annesi kızını belinden tutarak, engellemeye çalıştı. Eşinin direnmesi üzerine havaya ateş eden Ayhan Y., çevredekilerin tepkisi üzerine aracına binerek uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ekipleri, Ayhan Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Ayhan Y.’nin içerisinde bulunduğu aracın Fatsa-Kumru Karayolu Salihli Mahallesi’nde kaza yaptığı tespit edildi. Ayhan Y.’nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Bu arada Ayhan Y.’nin eşini kaçırma teşebbüsü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.