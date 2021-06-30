Tecavüzcü Bill Cosby serbest bırakılıyor

83 yaşındaki ABD'li oyuncu Bill Cosby, Pennsylvania'nın en yüksek mahkemesinin cinsel saldırı mahkumiyetini bozmasının ardından beklenenden daha erken serbest kalacak. Cosby'nin mahkumiyeti, önceki bir savcıyla yaptığı bir anlaşmanın kovuşturulmasını engellediği tespit edildikten sonra Çarşamba günü bozuldu.

'The Cosby Show' ve 'Fat Albert' gibi aile dizileriyle tanınan Cosby, 2015 yılında Andrea Constand'ı bayıltıp tecavüz etmekle suçlanmıştı.

Üç yıldan 10 yıla kadar hapis cezasının iki yılı aşkın bir süre yattı. #MeToo hareketinin ABD'nin 'sosyete kesiminin' gündeminde olduğu dönem mahkûm edilen Cosby aleyhindeki davada iki kez yargılandı ve dava jürinin çıkmaza girmesiyle sonuçlandı.

Daha sonra başka birçok kadın da Cosby'nin cinsel saldırısına uğradıklarını açıkladı.

Mayıs ayında ilk kez şartlı tahliye hakkı kazanan Cosby, cinsel suçlu tedavi programlarına katılmayı reddettikten sonra bu hakkı kaybetmişti.