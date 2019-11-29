Cinsel saldırıdan suçlu bulunan Bill Cosby: 'Pişman değilim'

Cinsel saldırıdan suçlu bulunan ABD'li komedyen Bill Cosby, hapishaneden verdiği röportajda "Pişman olduğumu duyamayacaklar" dedi.

Cinsel saldırıdan suçlu bulunan ABD'li komedyen Bill Cosby, hapishaneden verdiği ilk röportajında “Pişman olduğumu söylediğimi duymayacaklar” dedi.

The Cosby Show’un başrol oyuncusu Bill Cosby, hapishaneden ilk röportajını verdi. Cinsel saldırı iddiaları sonrası suçlu bulunan ve cezaevine koyulan Amerikalı oyuncu Bill Cosby, cezaevindeyken verdiği ilk röportajda, hayatının geri kalanını hapishanede geçirse bile çürümeyeceğini, çünkü kendisine atfedilen suçu için hiç pişmanlık duymadığını söyledi.

‘8 YIL 9 AYIM KALDI’

NTV’nin aktardığı habere göre, cinsel saldırıdan suçlu bulunan ve 3 ila 10 yıla mahkum olan 82 yaşındaki ABD’li komedyen, Black Press USA’ya verdiği röportajda, “8 yıl 9 ayım kaldı. Şartlı tahliye için geldim, pişman olduğumu söylediğimi duymayacaklar. Oradaydım. Orada olmadıklarında bir grup insanın gelip bu konuda konuşmaları umurumda değil” dedi.

Ancak ABD basınında Cosby’nin, sarf ettiği sözlerle erken tahliye olasılığını ortadan kaldırmaya hizmet ettiği ileri sürüldü. Zira ABD’de şartlı tahliye kurulları, bu yönde karar verebilmek için mahkumların pişmanlık göstermesini bekliyor.