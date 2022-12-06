TEB Başkanı: İlaç yoklukları, ilaç krizine dönüşüyor

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Arman Üney, son zamanlarda artarak devam eden ilaç yokluğuna dikkat çekmek için açıklama yaptı.

İlaç yokluğunun artarak büyüdüğüne dikkat çeken Üney, "Artık mevcut ilaç fiyat politikaları sorun çözmekten öte sorunun kendisi haline gelmiş durumdadır. İlaç yoklukları, ilaç krizine dönüşüyor. Bu duruma çok acil önlem alınması ve mevcut fiyat politikalarının tüm paydaşların görüşleri alınarak yeniden kurgulanması gerekmektedir" dedi.

'Bazı grup ilaçlara çok kısıtlı erişim sağlanabiliyor'

Üney konuyla ilgili bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

“İlaç yoklukları ne yazık ki Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden birisi haline dönüşmüş durumdadır. Daha önce kısa aralıklarla yaşanan ilaç yoklukları artık daha yoğun ve etkisini hissettirir halde yaşanmaya başlamıştır. Bize ulaşan bilgilere göre şu anda piyasadaki ilaçların yaklaşık yüzde 25’ine erişim sağlanamıyor. Bazı grup ilaçlar hiç bulunamazken, bazı grup ilaçlara da çok kısıtlı erişim sağlanabiliyor. Özellikle çocuk hastalarımızın tedavilerinde kullanılan şurup formundaki antibiyotiklerde, ateş düşürücü ve ağrı kesicilerde büyük sorun yaşanıyor. Aynı şekilde, hipertansiyon ilaçları, kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları, mevsimsel soğuk algınlığı ilaçları, antidepresanlar, ağrı kesiciler, analjezik ampuller, kulak damlaları, göz damlaları, burun spreyleri, doğum kontrol hap ve iğneleri, kortizonlar ve egzama ilaçlarına erişimde büyük sıkıntı yaşanıyor.

'Meslektaşlarımız ilacı temin edememenin tedirginliği ile nöbet tutuyor'

Hastalarımızın yaşadığı mağduriyet, eczacılarımızı da mağdur ediyor. Öyle ki hastalarımız ilaçlarını bulabilsinler diye meslektaşlarımız canla başla çaba sarf ediyorlar. Nöbetlerdeki uzayan kuyruklar nedeni, nöbetçi eczane sayıları değil, reçetelerdeki ilaçların bulunamıyor olmasıdır. Reçetede yazılan ancak piyasada bulunmayan ilaçlar için, meslektaşlarımız hekime ulaşarak hastanın tedavisini aksatmayacak çözümler üretmeye çalışıyorlar. Bu durumu hasta ve hasta yakınlarına doğru şekilde aktarmak için de çaba harcıyorlar. Eczacılar, ellerinde telefon, bir umut belki ellerinde kalmıştır diyerek reçetedeki ilacı bulmak için hiç durmadan ecza depolarını ve diğer eczaneleri arıyorlar. Tüm bu süreçler hasta ve hasta yakınlarının eczanelerde uzun süre beklemesine ve kuyrukların oluşmasına neden olabiliyor. Meslektaşlarımız bir yandan hastalarımız ile birlikte mağdur olurken, bir yandan da ilacı temin edememenin tedirginliği ile nöbet tutuyor. Bu durum sürdürülebilir olmaktan çıkmış, acil çözüm gerektiren bir sorun haline dönüşmüştür.

'İlaç yoklukları, ilaç krizine dönüşüyor'

Türk Eczacıları Birliği olarak daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi artık mevcut ilaç fiyat politikaları sorun çözmekten öte sorunun kendisi haline gelmiş durumdadır. İlaç yoklukları, ilaç krizine dönüşüyor. Bu duruma çok acil önlem alınması ve mevcut fiyat politikalarının tüm paydaşların görüşleri alınarak yeniden kurgulanması gerekmektedir. Aynı şekilde geri ödeme politikalarının da yeniden ele alınması gerektiği ortadadır. Yerli ilaç sanayini desteklemek, eczacı istihdamına dayalı yeni molekül ilaçların üretimini yapacak yerli üretimi teşvik etmek büyük önem taşımaktadır.” (ANKA)