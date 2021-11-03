İlaç krizi açıklaması: İlaç yokluğu sağlığı tehdit ediyor

Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, hastaların ihtiyaç duydukları zamanda ilaca ulaşamamalarının bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti. Birçok ilacın eczanelere gelmemesi nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirten Yalbuzdağ, "İlaç yokluğu sağlığı tehdit ediyor" dedi.

ANKA'nın haberine göre, İlaca erişim için acilen tedbir alınmasını isteyen Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, "Etken madde temin ve üretim çalışmaları ile hızlı bir şekilde ilaç yokluğu önlenmelidir. Havaların soğumaya başlamasıyla tedavi edilmeyen özellikle soğuk algınlığı hastalıkları daha ağır tablolar oluşturabilir" dedi.

'İlaca ulaşamamak bir halk sağlığı sorunudur'

Yalbuzdağ, yıl sonlarında bazı ilaçların stoklarının bitmesinin ve yapılması planlanan fiyat artışına kadar ilaçların piyasaya sürülmemesinin yıllardır sıkıntısını yaşadıklarını belirterek "Ancak bu yıl ağustos ayından itibaren kimi ilaçların bulunmamasına dair sorun yaşamaktayız. İlaç, halkımızca erişilebilir, bulunabilir, alınabilir olmalıdır. Hastaların istekleri, ihtiyaç duydukları zamanda ilaca ulaşamamaları bir halk sağlığı sorunudur. İlaç yokluğu sağlığı tehdit ediyor. Bunun için acilen tedbir alınmalı, etken madde temin ve üretim çalışmaları ile hızlı bir şekilde ilaç yokluğu önlenmelidir" dedi.

'İlaç, ticari bir meta olarak değerlendirilmemeli'

Acilen bir tedbir alınması gerektiğini ifade eden Yalbuzoğlu "Bulunmayan ilaçlara hastaların erişimi sağlanmalıdır. İlaç, ticari bir meta olarak değerlendirilmemeli, ihtiyaç duyulduğunda hastalar erişebilmeli, alabilmeli ve kullanabilmelidir. Bölgemizde, eczanelerimizin yeterli stoklarına rağmen bulunmayan ilaçlarla ilgili hastalarımıza ilaç verememenin sıkıntısını yaşamaktayız. Biz eczacılar olarak; bulunmayan ilaçlarla ilgili bir an önce tedbir alınmasını ve bulunmayan ilaçlardaki sıkıntının giderilmesini istiyoruz" diyerek açıklamasını sonlandırdı.