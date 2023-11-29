TCMB Başkanı Erkan: 'Enflasyon 2024’ün ikinci yarısında gerileyecek'

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, sektörel konuların değerlendirilmesi amacıyla İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda konuştu.

Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu hatırlatan Erkan "Yıllık enflasyon mayıs ayındaki baz etkisiyle tepe noktasına ulaştıktan sonra 2024'ün ikinci yarısında gerileyecek. Baz etkilerinin ötesinde, enflasyondaki düşüş süreci birçok kanalla kendini gösterecek" diye konuştu.

Düşük enflasyonun fiyat istikrarının ötesinde bir anlam taşıdığını kaydeden Erkan, "Ortalaması yüksek, sürdürülebilir ve oynaklığı düşük milli gelir büyümesinin olmazsa olmaz koşulu olan düşük enflasyon, tek başına fiyat istikrarından çok daha geniş anlamda bir istikrara tekabül eder hale gelmiştir ve ülkemizin artık bu istikrardan taviz verme lüksü kalmamıştır" dedi.

Erkan "Üzerimize düşeni yaparken 'algı, kabul, itibar' üçlüsü devreye girmiyorsa enflasyonu daha yüksek bir maliyetle de olsa bu patikaya oturtmaya kararlıyız" diye konuştu.

‘Fiyatlama davranışlarında olumlu gelişmeler yaşanıyor’

Erkan, para politikasından hızlı etkilenen ürünlerdeki fiyat artış hızının giderek düştüğünü öne sürdü:

"Gelecekte enflasyonun ne olacağına dair beklentilerdeki düzelme, fiyat oluşumuna da yansımaktadır. Nitekim, fiyatlama davranışlarında da olumlu bazı gelişmeler yaşanıyor. Otomobil, beyaz eşya ve mobilya gibi, para politikasından daha çok etkilenen ürün gruplarında fiyat artış hızı azalmakla birlikte, uzun bir süreden sonra ilk kez indirimler görülmeye başlandı. Firmaların talepteki aşırılığın geri çekildiğini görerek fiyat indirimlerine başlamaları hem tüketiciler hem de rekabet ortamı için oldukça sevindiricidir."